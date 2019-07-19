Посольство Росії в Британії опублікувало карту, де Крим позначений територією України

Посольство Росії у Великій Британії на своїй сторінці в Twitter опублікувало карту, де анексований Крим позначений територією України.

Поруч з опублікованою 18 липня картинкою в посольстві процитували міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про «проведення країнами НАТО агресивної політики по відношенню до Москви».

При цьому Міністерство закордонних справ України на своїй сторінці в Twitter 19 липня, подякувало російському посольству за «визнання очевидного факту».

«Ми очікуємо, що інші відомства Кремля підуть за вашим прикладом. Крим – це Україна», – йдеться в повідомленні.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.