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13 Квітень 2019, Київ 13:45
Новини | Події

Причиною вибуху біля посольства Росії в Києві став розрив високовольтного кабелю – МВС

Унаслідок вибуху ніхто не постраждав

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Причиною вибуху біля посольства Росії у Києві став розрив високовольтного кабелю, повідомило Міністерство внутрішніх справ України. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

«Сьогодні правоохоронці отримали повідомлення про те, що на проспекті Повітрофлотському у Солом’янському районі, біля посольства Російської Федерації, відбувся вибух. Поліцейські розпочали перевірку, а відтак отримали інформацію від представників «Київенерго», що у цьому квадраті відбувся розрив високовольтного кабелю, який належить Південно-Західній залізниці», – заявили в МВС.

Служби перевіряють інформацію про знеструмлення терміналу та шляхопроводу.

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