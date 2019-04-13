Причиною вибуху біля посольства Росії в Києві став розрив високовольтного кабелю – МВС

Причиною вибуху біля посольства Росії у Києві став розрив високовольтного кабелю, повідомило Міністерство внутрішніх справ України. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

«Сьогодні правоохоронці отримали повідомлення про те, що на проспекті Повітрофлотському у Солом’янському районі, біля посольства Російської Федерації, відбувся вибух. Поліцейські розпочали перевірку, а відтак отримали інформацію від представників «Київенерго», що у цьому квадраті відбувся розрив високовольтного кабелю, який належить Південно-Західній залізниці», – заявили в МВС.

Служби перевіряють інформацію про знеструмлення терміналу та шляхопроводу.