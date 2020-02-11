«Суди» в Криму не мають права заарештовувати активістів – посольство США

У посольстві США в Україні заявили, що підконтрольні Росії суди в анексованому Криму не мають права продовжувати арешти кримськотатарським активістам в Сімферополі. Про це йдеться в повідомленні дипломатичного відомства в Twitter.

«Контрольовані Росією «суди» не мають права продовжувати затримання кримськотатарських активістів у місті Сімферополь, Україна. Ми закликаємо Росію припинити незаконну окупацію Криму і поважати права людини в Україні», – йдеться в повідомленні.

Напередодні в підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя відбулося чотири судових засідання, в ході яких десятьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» продовжили арешти.