Посольство України в США отримало ліцензію на експорт шоломів і бронежилетів – Маркарова

Посольство України в США отримало ліцензію на експорт шоломів і бронежилетів третього типу за американською класифікацією, яка відповідає 4-му класу за українською, і тепер може офіційно відправляти їх в Україну, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

«Надзвичайні часи вимагають нестандартних рішень», – написала Маркарова у фейсбуці 8 квітня.

Вона додала, що посольство також відпрацювало «повний механізм» отримання ліцензій на інші типи жилетів і необхідні засоби захисту українських захисників і має партнерів для відправлення.

«Для комунікації на цю тему пишіть нам на спеціально створену скриньку DefendUA22@gmail.com», – написала вона.

Раніше Пентагон повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого США оголосили про надання Україні допомоги в сфері безпеки на понад 1,7 мільярда доларів, а загалом від початку роботи адміністрації Джо Байдена – на 2,4 мільярда доларів.