Дипломати «працюють з органами влади» для встановлення обставин смерті співробітниці посольства США – заява

У посольстві Сполучених Штатів України підтвердили загибель своє співробітниці в Києві.

«З невимовним сумом повідомляємо про смерть американки з громади посольства США в Україні. Наразі посадовці посольства США в Києві працюють з органами влади для встановлення обставин смерті», – ідеться в повідомленні дипломатичного представництва в твітері.

Раніше 30 вересня поліція Києва повідомила, що цього дня перехожі виявили жінку в непритомному стані з травмою голови. Жінка, при огляді речей якої виявили посвідчення співробітниці посольства США, згодом померла в лікарні.

«У результаті проведення невідкладних першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до побиття жінки може бути причетний чоловік, якому на вигляд 30–40 років, зріст 190–200 см, одягнутий у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку, з темним волоссям (по боках коротко підстрижене). Тривають його пошуки», – повідомили в поліції.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Шевченківському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана відповідна правова кваліфікація.