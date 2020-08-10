Посольство США в Києві відновлює обмежену видачу віз студентам

Посольство Сполучених Штатів у Києві заявило про часткове відновлення візових процедур. Як повідомив 10 серпня генеральний консул посольства Джон Баллард, наразі дипломатична установа відновлює співбесіди зі студентами.

«Протягом останніх кількох місяців заради вашої безпеки та безпеки наших співробітників ми зупинили звичайні візові процедури. Зараз я радий повідомити, що ми відновлюємо обмежену видачу неіміграційних віз. Наразі ми будемо проводити співбесіди тільки зі студентами. Ми розуміємо, що вони мають потрапити до навчальних закладів до початку осіннього семестру, і хочемо допомогти», – сказав він.

Баллард додав, що посольство відновить видачу віз іншим категоріям людей, щойно це стало можливо, проте охочі можуть залишити запит на термінову зустріч у посольстві або ж перевірити перелік категорій, для яких можливі винятки, на сайті установи.

Він також нагадав про обов’язкове носіння захисних масок при відвідуванні дипломатичного представництва США.

14 липня Білий дім скасував обов’язкову вимогу для іноземних студентів залишити країну, якщо заняття в їхніх університетах і коледжах будуть повністю переведені в режим онлайн через епідемію коронавірусної інфекції.