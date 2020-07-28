У Варшаві відкрили нове приміщення українського посольства

У Варшаві відкрили нове сучасне приміщення українського посольства в Польщі, повідомила пресслужба МЗС. Церемонія відбулася 27 липня за участі міністрів закордонних справ України й Польщі Дмитра Кулеби та Яцека Чапутовича.

Нова будівля розташована в одному з найпрестижніших районів Варшави, Мокотові, повідомили у МЗС.

«Це приміщення вражає. Воно з самого входу показує Україну саме такою, якою ми хочемо, аби її бачили за кордоном. Сучасною, комфортною, елегантною, зручною і сповненою смислів. Ця будівля символізує ту Україну, яку ми будуємо», – заявив на відкритті Дмитро Кулеба.

Він додав, що у новому приміщенні першим розпочне роботу консульський відділ посольства. За словами міністра, захист прав й інтересів громадян України, які проживають, перебувають, навчаються нині у Польщі, «перебуває серед найважливіших пріоритетів міністерства».

«Прагнемо і працюємо також над тим, щоб нова будівля стала своєрідним культурно-інформаційним осередком і додатковим майданчиком для проведення заходів, зустрічей представників української громади й бізнесу», – додав він.

У МЗС повідомили, що нерухомість на вулиці Мальчевського, 17 у Варшаві, в якій нині розташувалося нове приміщення посольства, Україна придбала ще у 2011 році. У січні 2012 року розпочалися ремонтні роботи, але вже у квітні 2013 року їх довелося зупинити через брак фінансування.

У вересні 2019 року будівництво відновилося, і в травні цього року польська сторона надала офіційний дозвіл на введення будівлі в експлуатацію.