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Новини | Суспільство

Посольство США в Україні закликало американців покинути країну

Дипломати кажуть, що американці в Україні «можуть стати військовими цілями для Росії»

Посольство США в Україні закликало американських громадян, які проживають в країні, негайно покинути її, йдеться у заяві 14 липня.

Тих, хто не дослухається рекомендацій, просять уникати масових скупчень людей і громадських заходів, оскільки «вони можуть стати військовими цілями для Росії». Це перша така заява посольства США за останні три місяці.

З початку повномасштабного вторгнення російської армії на територію України посольство США в Києві, як і десятки посольств інших країн, призупиняли свою роботу з міркувань безпеки. Більшість співробітників дипмісій виїхали на захід країни, або за її межі.

У середині травня американське посольство відновило свою роботу в Києві.

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