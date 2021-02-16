Податківці повідомили про перекриття каналу поставок продукції з окупованих територій Донбасу

У Державній податковій службі повідомили, що спільно зі Службою безпеки викрили «комерсантів» на незаконних поставках промислової продукції із захопленої проросійськими бойовиками території Луганщини.

Повідомляється про масштабні поставки продукції на суму понад 300 мільйонів гривень.

«Транзит через територію РФ на українські промислові підприємства організувала група комерсантів. За результатами проведених заходів встановлено, що ділки протягом 2017-2020 років налагодили постачання промислових товарів з виробничих потужностей, що знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області, до металургійних та машинобудівних підприємств України. Продукцію переправляли через неконтрольовані ділянки кордону України з РФ на тимчасово окупованій території. У Росії здійснювалась підміна митних документів, потім товари імпортували в Україну під виглядом продукції російського виробництва», – йдеться в повідомленні.

За даними ДПС у Запорізькій області, отримані кошти організатори поставок переводили у готівку через низку фіктивних комерційних структур. Частину грошей переправляли на тимчасово неконтрольовану територію України і «використовували для фінансування окупаційної влади так званої «ЛНР» і незаконних збройних формувань», повідомили у відомстві.

«СБУ затримали на митниці вантажівку з товаром, розмитнення якого здійснювалося за підробленими документами і сертифікатами походження. За результатами проведених правоохоронцями одночасних обшуків у Запорізькій, Харківській, Донецькій областях і місті Києві за адресами реєстрації та фактичного знаходження підприємств, які брали участь у протиправній схемі, вилучено комп’ютерну техніку, бухгалтерську і фінансово-господарську документацію», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється і про вилучення 2,5 мільйона гривень готівкою та контрафактної продукції на майже 10 мільйонів гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України».