СБУ заявляє про затримання командира розвідувально-диверсійної групи «ЛНР»

В Одеській області контррозвідники Служби безпеки України затримали командира розвідувально-диверсійної групи одного з підрозділів контрольованого Росією угруповання «ЛНР», повідомили в СБУ.

За даними слідства, уродженець Луганщини у 2014 році брав участь у захопленні управління СБУ в Луганській області та забезпечував його «охорону». Згодом брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС у складі так званого «3-го Станично-Луганського батальйону ПДВ ДШБ» як командир розвідувально-диверсійної групи.

«Зловмисника було затримано після прибуття на підконтрольну українській владі територію для виконання розвідувальних завдань щодо українських військових об’єктів», – заявили в СБУ.

Затриманому повідомили підозру за частиною 1 статті 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Його вже заарештували.

В угрупованні «ЛНР» не коментували повідомлення Служби безпеки України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.