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09 червня 2021, Київ 13:37
Новини | Суспільство

В Україні тимчасово не видаватимуть водійські права через перебої з бланками – МВС

Відновлення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно через два дні

У Міністерстві внутрішніх справ України заявляють про можливе призупинення реєстрації транспортних засобів і видачі водійських посвідчень – попередньо на два дні.

«У зв’язку з перебоями в постачанні бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія. За інформацією державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна», відновлення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно через два дні», – йдеться в повідомленні на сайті Головного сервісного центру МВС України.

У відомстві зазначили, що про відновлення надання послуг повідомлять на сайтах регіональних сервісних центрів.

Раніше сьогодні повідомлялося, що для внутрішньо переміщених осіб в Україні спростили процедуру реєстрації авто і отримання посвідчення водія.

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