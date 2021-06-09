В Україні тимчасово не видаватимуть водійські права через перебої з бланками – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України заявляють про можливе призупинення реєстрації транспортних засобів і видачі водійських посвідчень – попередньо на два дні.

«У зв’язку з перебоями в постачанні бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія. За інформацією державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна», відновлення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно через два дні», – йдеться в повідомленні на сайті Головного сервісного центру МВС України.

У відомстві зазначили, що про відновлення надання послуг повідомлять на сайтах регіональних сервісних центрів.

Раніше сьогодні повідомлялося, що для внутрішньо переміщених осіб в Україні спростили процедуру реєстрації авто і отримання посвідчення водія.