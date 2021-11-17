Уряд затвердив угоду з Італією про взаємне визнання посвідчень водія – МВС

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про затвердження угоди з Італією про взаємне визнання та обмін посвідчень водія, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

«Документ покликаний врегулювати набрання чинності зазначеної угоди, яка підписана 20 липня цього року між Урядами України та Італійської Республіки з метою взаємного визнання та обміну посвідчень водія громадян України та Італії, які переїжджають на проживання в державу іншої сторони, за спрощеною процедурою – без складання ними теоретичного та практичного іспитів, що матиме наслідком для громадян України та Італії збереження фінансових та часових ресурсів», – повідомив Драп’ятий.

Повідомляється, що угода покликана забезпечити права громадян України, які проживають на території Італії.

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20 липня була укладена угода між урядами України та Італії про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Документ передбачає спрощення для громадян обох країн процедури обміну національних посвідчень. Зокрема, це дозволяє українцям, що постійно або тимчасово проживають в Італії, обміняти українське посвідчення водія на італійське без складання теоретичних і практичних іспитів та сплати відповідних грошових зборів. Дія угоди поширюється на громадян України, які легально проживають в Італії, є резидентами країни менше чотирьох років і мають дійсні українські посвідчення водія.