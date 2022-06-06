Генштаб ЗСУ: на Запорізькому напрямку спостерігається посилення військ РФ

На Запорізькому напрямку спостерігається посилення військ РФ, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



«На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснював артилерійські обстріли в районах Богоявленки, Володимирівки, Малинівки та Щербаків. Ворог посилив угруповання військ силами до батальйонної тактичної групи на Запорізькому напрямку», – йдеться у повідомленні.

На Південнобузькому напрямку, за даними Генштабу, війська РФ зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів та готуються до активізації бойових дій.

Батальйонна тактична група може налічувати до 600-800 військових.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої.