Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Генштаб ЗСУ: на Запорізькому напрямку спостерігається посилення військ РФ

За даними Генштабу ЗСУ, йдеться про сили до батальйонної тактичної групи. Фото ілюстративне

На Запорізькому напрямку спостерігається посилення військ РФ, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснював артилерійські обстріли в районах Богоявленки, Володимирівки, Малинівки та Щербаків. Ворог посилив угруповання військ силами до батальйонної тактичної групи на Запорізькому напрямку», – йдеться у повідомленні.

На Південнобузькому напрямку, за даними Генштабу, війська РФ зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів та готуються до активізації бойових дій.

Батальйонна тактична група може налічувати до 600-800 військових.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG