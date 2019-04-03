Порошенко підписав указ про відзначення Дня пам’яті та Дня перемоги

Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення у 2019 році Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України.

У документі Кабінету міністрів доручено розробити, затвердити і забезпечити виконання плану заходів із підготовки та відзначення відповідних пам’ятних днів.

МЗС має забезпечити організацію роботи у державах перебування дипустанов України з висвітлення ролі та внеску українського народу у перемогу країн антигітлерівської коаліції над нацизмом.

Правоохоронцям та столичній владі, згідно з документом, доручено забезпечити безпеку та правопорядок під час проведення масових заходів.

Обласні та Київська міська державна адміністрація мають вжити додаткових заходів щодо поліпшення соціального, медичного та інших видів обслуговування ветеранів війни, надання їм необхідної адресної підтримки, зміцнення матеріально-технічної бази створених для цієї мети закладів і служб, мовиться у документі.

Указ датований 3 квітня. Він набирає чинності з моменту опублікування.

В Україні, як і у багатьох країнах світу, Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни, відзначаються 8 та 9 травня.

75-ту річниця вигнання нацистів з України відзначать 28 жовтня 2019 року.