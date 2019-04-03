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03 Квітень 2019, Київ 19:00
Новини | Суспільство

Порошенко підписав указ про відзначення Дня пам’яті та Дня перемоги

Указ набрав чинності з моменту опублікування

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Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення у 2019 році Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України.

У документі Кабінету міністрів доручено розробити, затвердити і забезпечити виконання плану заходів із підготовки та відзначення відповідних пам’ятних днів.

МЗС має забезпечити організацію роботи у державах перебування дипустанов України з висвітлення ролі та внеску українського народу у перемогу країн антигітлерівської коаліції над нацизмом.

Правоохоронцям та столичній владі, згідно з документом, доручено забезпечити безпеку та правопорядок під час проведення масових заходів.

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Обласні та Київська міська державна адміністрація мають вжити додаткових заходів щодо поліпшення соціального, медичного та інших видів обслуговування ветеранів війни, надання їм необхідної адресної підтримки, зміцнення матеріально-технічної бази створених для цієї мети закладів і служб, мовиться у документі.

Указ датований 3 квітня. Він набирає чинності з моменту опублікування.

В Україні, як і у багатьох країнах світу, Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни, відзначаються 8 та 9 травня.

75-ту річниця вигнання нацистів з України відзначать 28 жовтня 2019 року.

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