Процедури з повернення в Україну зі США викраденої нацистами картини завершені – посольство

В Україну зі США повертається картина Михайла Паніна «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною», яка була викрадена нацистами під час Другої світової війни з Дніпропетровського художнього музею і згодом виявилася в США, повідомляє посольство України в США.

«Посольство України в США разом зі Службою зовнішньої розвідки України у співпраці з ФБР, Державним департаментом США і прокуратурою округу Колумбія завершили кількарічні заходи і процедури, завдяки яким стало реальним повернення до України картини художника Михайла Паніна «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною», – йдеться в повідомленні.

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У посольстві заявили, що наразі це перший результативний випадок співпраці на офіційному державному рівні України і США у поверненні пам’яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон.

«Окреме значення у процесі повернення витвору мистецтва мало доброзичливе ставлення американської родини Девіда та Габріели Трейсі, в яких картина перебувала останні тридцять років, до передачі картини народу України», – додали у диппредставництві.

Картина «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною» зображує сцену 16-го століття: російський цар Іван IV, відомий як Іван Грозний, виїжджає з почтом із кремлівських воріт.

Праця, написана 107 років тому художником Михайлом Паніним, пропала з Дніпропетровського художнього музею під час окупації міста в 1941 році, а відтак була виявлена у приватному будинку у штаті Коннектикут у США.