Повінь у Венеції: збитки оцінюють у сотні мільйонів євро

Мер Венеції Луїджі Бруньяро заявляє, що збитки від однієї з найгірших повеней в історії міста сягнуть сотень мільйонів євро.

«Венеція – на колінах. Збитки сягнуть сотні мільйонів євро. Це результат кліматичних змін», – заявив Бруньяро 13 листопада.

Італійське місто Венеція пережило ввечері 12 листопада другу найгіршу повінь за час регулярної фіксації рівня води з кінця 19-го століття. О 23-й годині вечора рівень води у венеційській лагуні сягнув позначки 194 сантиметри над середнім.

Під водою опинилося близько 82 відсотків території острівної частини міста. Загинули дві людини, в одному з випадків через удар електричним струмом у затопленому домі.

Кілька суден міського водного транспорту винесло на набережну. Частини венеційських островів лишалися без електроенергії.

Вода затопила й частини історичної базиліки Сан-Марко – Святого Марка, щойно відремонтовані після попередньої катастрофічної повені наприкінці жовтня 2018 року. Мер міста Луїджі Бруньяро, припливши на площу перед собором на катері для інспекції, заявив: «Це не просто надзвичайна повінь – це катастрофа, шкоду від якої ще треба буде підрахувати».

За історичними даними, частини внутрішнього простору базиліки досі затоплювало лише п’ять разів, починаючи з 9-го століття – з того часу двічі за останні 20 років (нинішній раз став третім за цей час).

Міністр культурної спадщини і туризму Італії Даріо Франческіні пообіцяв надати кошти для поліпшення захисту базиліки від повеней.

Останніми днями у регіоні Венето і на всьому північному сході Італії тривають сильні зливи з сильними вітрами, які також спричинили повені і шкоди в інших місцевостях.

Крім того, через негоду значної шкоди й жертв зазнали й інші регіони Італії. Тим часом синоптики попереджають, що наприкінці тижня над країною пройде новий циклон із вітрами й зливами.

Венеція, історична частина якої розташована на низці островів у мілководній лагуні, потерпає від регулярних повеней, так званої «високої води» (acqua alta), що спричиняються низкою чинників, усю свою історію. Кілька з цих повеней мали катастрофічні наслідки для міста. З часу початку фіксації рівня води понад сторіччя тому найгірша повінь, із перевищенням на 194 сантиметри над звичним рівнем води, сталася в листопаді 1966 року.