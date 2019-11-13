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14 листопада 2019, Київ 01:36
Відео

У Венеції оголосили надзвичайний стан, а комусь радість поплавати біля Святого Марка – відео

У Венеції оголосили надзвичайний стан, а комусь радість поплавати біля Святого Марка – відео
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Італійське місто Венеція переживає другу найгіршу повінь за час регулярної фіксації рівня води з кінця 19-го століття. Під водою опинилося близько 82 відсотків території острівної частини міста. Загинули дві людини, в одному з випадків через удар електричним струмом у затопленому домі. Кілька суден міського водного транспорту винесло на набережну. Частини венеційських островів лишалися без електроенергії. Мер міста Луїджі Бруньяро, припливши на площу перед собором на катері для інспекції, заявив: «Це не просто надзвичайна повінь – це катастрофа, шкоду від якої ще треба буде підрахувати». (Відео Reuters)

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