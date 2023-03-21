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Новини | Суспільство

У Києві вранці спостерігається погіршення стану повітря – КМДА

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря називають метеорологічні умови, а також пожежі в Київській області

Вранці 21 березня у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря, повідомляє пресслужба Київміськадміністрації.

«Станом на 08:00 21 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. До нормалізації ситуації із повітрям рекомендується утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на відкритому повітрі», – йдеться в повідомленні.

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря у КМДА називають метеорологічні умови, а також пожежі в Київській області.

За даними управління ДСНС у Києві, за минулу добу в Київській області було зафіксовано 30 осередків пожеж, включно із горінням сухої трави на території майже 35 га. Вночі всі пожежі було ліквідовано.

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