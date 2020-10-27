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27 жовтня 2020, Київ 21:15
Новини | Події

Тиждень у Києві гранично допустимі значення забруднення повітря були перевищені – метеорологи

Фахівці очікують, що у найближчі дні метеорологічні умови не будуть сприяти розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського прозвітували, що у період з 20 до 26 жовтня у повітрі Києва було зафіксоване перевищення гранично допустимих значень забруднення повітря.

«Всього на 16-ти стаціонарних постах обсерваторії з 20 до 26 жовтня 2020 року було відібрано та проаналізовано 1632 проби атмосферного повітря. Загалом, порівняно з попереднім тижнем, дещо підвищився рівень забруднення повітря міста діоксидом сірки та діоксидом азоту», – йдеться в повідомленні.

За даними обсерваторії, у найближчі дні метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

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