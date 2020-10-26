Україна збила близько 40 безпілотників за час конфлікту на Донбасі – командувач Повітряних сил

Україна збила близько 40 безпілотників за час конфлікту на Донбасі, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Сергій Дроздов в інтерв’ю «РБК-Україна».

«З моменту бойових дій на Донбасі було зафіксовано 450 БПЛА противника і 150 з них до нас залітали з території РФ. Найбільш серйозні російські комплекси – це «Форпост» та «Орлан-10». Найпоширеніший БПЛА оперативно-тактичного рівня, який росіяни застосовують на Донбасі, – «Орлан-10». Їх збито близько 40 одиниць», – сказав Дроздов.

За його словами, у першу чергу збивають ті БПЛА, які несуть пряму загрозу для українських військ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.