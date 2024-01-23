У низці областей України оголосили повітряну тривогу – загроза балістики

У низці регіонів України оголошена повітряна тривога, влада рекомендує пройти в укриття.



Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для північних та східних областей.

«Ймовірні пуски ракет з Ту22м3 з Ліпєцкої області, РФ. Слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – попередили українські військові.

Про небезпеку оголосили у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.