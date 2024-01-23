Росія вивела у Чорне море ще один носій «Калібрів» – Сили оборони півдня

Росія вивела ще один ракетоносій у Чорне море, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.

«У Чорному морі поступово вщухає шторм. Вороже корабельне угруповання поповнилося ще одним підводним ракетоносієм. Загальний залп «Калібрів» – до 20 ракет», – йдеться у повідомленні.

Українські військові попереджають, що рівень ракетної небезпеки є дуже високим.

Вранці Військово-морські сили ЗСУ інформували, що у Чорному морі Росія тримає 10 кораблів, серед яких було два носії «Калібрів» із загальним залпом до 14 крилатих ракет.

Уранці 23 січня по всій Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку, вона тривала понад дві години. Відомо про пошкодження та постраждалих у Києві, в Харкові та у Павлограді на Дніпропетровщині.

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Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.