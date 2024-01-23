У Чорному морі Росія тримає два носії «Калібрів» – ВМС

У Чорному морі Росія тримає 10 кораблів, серед яких – два носії «Калібрів» із загальним залпом до 14 крилатих ракет, повідомили у телеграмі вранці 23 січня Військово-морські сили ЗСУ.

«В Чорному морі 10 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 14 ракет; в Азовському морі 1 ворожий корабель», – йдеться у повідомленні.

Також, за даними ВМС, в Середземному морі перебувають два російські кораблі, серед яких є носій «Калібрів», загальний залп до 8 ракет.

Уранці 23 січня по всій Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку, вона тривала понад дві години. Відомо про пошкодження та постраждалих у Києві, в Харкові та у Павлограді на Дніпропетровщині. За даними МВС, внаслідок ранкової ракетної атаки РФ по Україні загинули п’ятеро людей, ще щонайменше 40 постраждали.

Читайте також: Від початку повномасштабної війни знищено понад 1700 російських ракет та майже 3100 «шахедів» – ЗСУ

Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.

26 грудня внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».