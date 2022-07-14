Із Покровська до Львова 14 липня вирушить евакуаційний потяг –«Укрзалізниця»

Із Покровська Донецької області через Дніпро до Львова 14 липня вирушить евакуаційний потяг, повідомляє «Укрзалізниця».

Згідно з повідомленням, поїзд має відправитися о 16:30. Маршрут слідування поїзда №234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Українська влада щодня повідомляє про обстріли російськими військами населених пунктів Донеччини і Луганщини та закликає евакуйовуватися, зробити це з вже окупованих армією РФ регіонів на підконтрольну Україні територію дуже складно, в більшості випадків – неможливо.