Почав курсувати поїзд із найдовшим маршрутом в Україні – УЗ

У понеділок, 13 грудня, почав курсувати новий поїзд № 5/6 Маріуполь – Рахів, який має найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні у 1806 кілометрів і сполучає сім областей, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Новий поїзд курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах. Кінцева зупинка знаходиться в найбільш високогірному місті України», – зазначили в УЗ.

Повідомляється, що у складі поїзда десять нових вагонів.

«Вагони, з яких сформовано поїзд, обладнані сповивальними столиками, екологічно чистими туалетами, системами відеоспостереження в зонах спільного користування, системою сучасного кондиціювання повітря, розетками та USB-портами, а також сигналізацією в кожному пасажирському купе, мають збільшений обсяг багажного відділення, а також покращене освітлення: всередині кожного купе встановлений пульт регулювання освітлення з 4 режимами, індикатором зайнятості вбиральні та кнопкою виклику провідника», – повідомили в «Укрзалізниці».

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