Через негоду затримуються деякі пасажирські та приміські поїзди – УЗ

Через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються в дорозі поїзди, які відправляються з Києва та курсують у напрямку півдня та заходу України та зворотно, повідомила у вівторок пресслужба «Укрзалізниці».

«На 47 хвилин затримується поїзд №12 Київ – Новоолексіївка та більш ніж на 2 години – поїзд №81 Харків – Новоолексіївка. Перепрошуємо пасажирів за вимушену затримку та просимо слідкувати за новинами на офіційних каналах зв’язку», – повідомив перевізник.

Сьогодні вдень в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а завтра упродовж дня у південних, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій областях, а також у центральних та східних регіонах значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу (приріст снігового покриву 10-20 см), налипання мокрого снігу. У південній частині, вдень і в центральних областях мокрий сніг та дощ, ожеледь. В Україні, крім західних та північних областей, пориви 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети. На дорогах країни ожеледиця.