Рух поїздів через станцію у Дніпропетровській області, де сталася аварія, повністю відновили – УЗ

В «Укрзалізниці» повідомили про повне відновлення руху поїздів через станцію Воскобійня у Дніпропетровській області, де днями зійшли з рейок вантажні вагони.

Згідно з повідомленням, рух поїздів на перегоні Верхньодніпровськ – Воскобійня повінстю відновили о 01:27.

«Працюючи в цілодобовому режимі, в складних погодних умовах, придніпровські залізничники оперативно підняли вагони, що зійшли з рейок, а також виконали роботи з відновлення пошкоджених елементів колійної мережі та мережі енергопостачання», – йдеться в повідомленні.

За попередніми висновками комісії, яка працювала на місці інциденту, сходження вагонів сталося через «злам бокової рами візка вагона, який належить приватному власнику».

6 лютого стало відомо, що вночі на станції Воскобійня з рейок зійшли вісім вантажних вагонів. Через аварію окремі поїзди затримувалися, залізничникам довелося змінити деякі маршрути південного напрямку. Через аварію ніхто не постраждав.