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12 березня 2021, Київ 10:59
Новини | Події

Поліція відкрила кримінальне провадження через пожежу в будинку для літніх людей у Києві

Через пожежу довелося евакуювати 65 літніх людей та 15 осіб персоналу

Поліція відкрила кримінальне провадження через пожежу в будинку для літніх людей у Києві за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, повідлмила у п’ятницю пресслужба столичної Нацполіції.

«За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту, досудове розслідування триває», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після проведення відповідних експертиз буде встановлено причину загорання помешкання.

Раніше сьогодні стало відомо, що близько шостої години ранку у Києві на вулиці Лісозахисній у Подільському районі в триповерховій будівлі для літніх людей на покрівлі виникла пожежа, довелося евакуювати 65 літніх людей та 15 осіб персоналу. Що стало причиною загорання наразі невідомо.

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