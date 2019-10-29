На заводі у Дніпрі вночі сталася масштабна пожежа, жертв немає

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що в Індустріальному районі Дніпра виникла пожежа на маслоекстракційному заводі.

«Загальна площа руйнування склала 4200 квадратних метрів, з них зруйнований повністю склад та в приміщенні адміністративно-побутового корпусу вибиті двері та вікна. Горів шрот у складській будівлі на площі 200 квадратних метрів.Пожежа локалізована о 22:53 та ліквідована о 23:16. Технологічний процес призупинено. Загиблих та постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС заявили, що причину пожежі та вибуху встановлюють правоохоронці.

Маслоекстракційний завод ТОВ «Потоки» у Дніпрі був заснований в 2016 році на базі зруйнованого заводу залізобетонних конструкцій.