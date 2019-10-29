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29 жовтня 2019, Київ 11:07
Новини | Події

На заводі у Дніпрі вночі сталася масштабна пожежа, жертв немає

Причину пожежі та вибуху встановлюють правоохоронці

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У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що в Індустріальному районі Дніпра виникла пожежа на маслоекстракційному заводі.

«Загальна площа руйнування склала 4200 квадратних метрів, з них зруйнований повністю склад та в приміщенні адміністративно-побутового корпусу вибиті двері та вікна. Горів шрот у складській будівлі на площі 200 квадратних метрів.Пожежа локалізована о 22:53 та ліквідована о 23:16. Технологічний процес призупинено. Загиблих та постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС заявили, що причину пожежі та вибуху встановлюють правоохоронці.

Маслоекстракційний завод ТОВ «Потоки» у Дніпрі був заснований в 2016 році на базі зруйнованого заводу залізобетонних конструкцій.

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