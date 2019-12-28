У Києві горіла будівля інституту токсикології – пожежу загасили, постраждалих немає

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у суботу в Києві виникла пожежа на території інституту токсикології у Голосіївському районі столиці.

«Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в кімнаті на першому поверсі двоповерхової будівлі. Вже о 12:28 пожежу вдалося локалізувати на площі 50 квадратних метрів, а о 12:38 – ліквідувати», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що причина виникнення пожежі з’ясовується, інформації щодо жертв та постраждалих немає.

Інститут токсикології є державним науково-дослідним підприємством Міністерства охорони здоров’я. Тут проводять різні хімічні дослідження.