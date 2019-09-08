У найближчі дні в Україні зберігатиметься найвищого класу пожежна небезпека – ДСНС

З 8-го до 10 вересня в Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека, інформує Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«8-10 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Закарпатської та Херсонської областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – йдеться в повідомленні.

Найвищий рівень ймовірності виникнення пожеж буде також у ці дні на Київщині, вказали в ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні без опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вдень 23-28, у південних областях до +30, в гірських районах 17-22 тепла.