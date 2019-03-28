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28 Березень 2019, Київ 17:51
Новини | Події

Вибухи з пожежею у Кропивницькому сталися під час перекачування газу з автоцистерн – прокуратура

Пожежу гасили 3 години

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У прокуратурі Кіровоградської області повідомили, що вибухи з пожежею на автостоянці в Кропивницькому 27 березня сталися через порушення техніки безпеки, зокрема під час транспортування та перекачування газу.

«Встановлено, що надзвичайна подія трапилась на прилеглій до газової заправної станції території та не пов’язана з її діяльністю. Масштабні вибухи стали наслідком порушення техніки безпеки під час транспортування та перекачування газу між двома суб’єктами господарювання з використанням автоцистерн», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин та причин події.

27 березня ввечері через вибух з пожежею на автостоянці в Кропивницькому постраждали чотири людини, 18 автомобілів були знищені. У МВС повідомили, що поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».

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