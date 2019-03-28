Вибух на автостоянці в Кропивницькому: травмовані 4 людини, знищені 18 автомобілів

Внаслідок вибухів і пожежі, що сталася на автостоянці в Кропивницькому 27 березня, постраждали чотири людини, знищені 18 автомобілів, повідомляє місцеве управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«За попередніми даними, відбулося горіння трьох вантажних автомобілів (цистерни з газозаправним обладнанням). Під час гасіння пожежі сталося сім вибухів різної потужності, внаслідок чого було знищено вісім легкових автомобілів, 10 вантажних автомобілів, три металевих вагончики загальною площею 16 м2. Внаслідок пожежі травмовано 4-х осіб (із них двоє співробітників ДСНС)», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що поранених шпиталізували. Причини пожежі поки що невідомі.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».

Інцидент стався у Кропивницькому 27 березня близько 20-ї години. За повідомленням поліції, в одному з житлових мікрорайонів по вулиці Київській, на території, де розташовується газозаправна станція й автомобільна стоянка, виникла пожежа, за якою пролунала низка вибухів. Пожежу ліквідували через три години.