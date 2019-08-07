Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Серпень 2019, Київ 12:46
Новини | Події

У Києві горів ринок біля метро «Дарниця» – ДСНС

Інформації про загиблих і травмованих немає

Дивитись коментарі

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про пожежу на ринку біля станції метро «Дарниця» в Києві.

«7 серпня, о 09:30, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Будівельників, 40, що в Дніпровському районі столиці. На місце події негайно було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю до місця виклику, вогнеборці встановили, що горить покрівля над чотирма павільйонами критого ринку площі 70 кв. м., вогонь швидко поширювався», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, пожежу загасили о 10:55. Інформації про загиблих і травмованих немає.

Про причину займання також наразі не повідомляють.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG