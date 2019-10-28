Через пожежу в столичній лікарні рятувальники евакуювали близько 50 людей

У одній з лікарень столиці на вулиці Братиславській, 3, в Деснянському районі, у понеділок вдень сталася пожежа, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«Пожежа виникла на 3-му поверсі в одному з кабінетів, де горіли меблі. Вогнеборці одразу ж приступили порятунку і евакуації людей та до гасіння пожежі. О 14:02 пожежу на площі 20 квадратних метрів вдалося локалізувати, а о 14:32 – ліквідувати. Під час гасіння пожежі по автодрабині було врятовано 3 людей, по сходовим клітинам виведено з будівлі 45 людей», – йдеться в повідомленні.

Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

На Братиславській, 3, розташовується Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної, неподалік – Інститут серця.