Пожежу в лісі на Херсонщині ліквідували – рятувальники

Пожежу в лісі у Херсонській області повністю ліквідували, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, загорання у Голопристанському районі на території лісового масиву локалізували вранці 22 вересня, а ввечері 23-го – ліквідували.

Загрози населеним пунктам не було, інформації про постраждалих немає.

Про пожежу стало відомо 21 вересня. Повідомлялося, що горить 20 гектарів лісу. До гасіння залучали понад 100 осіб і, крім звичної спецтехніки, – два літаки.