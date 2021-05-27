ДСНС попереджає про пожежну небезпеку в низці регіонів

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в низці областей України.

«27 травня в більшості районів Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Тернопільської областей та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Поза тим, інше метеорологічне попередження стосується грози – 27 травня у північних, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій та Чернівецькій областях небезпечність через грозу рятувальниками оцінена на «жовтому» (першому) рівні.