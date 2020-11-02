У ДСНС розповіли, що могло стати причиною пожежі 1 листопада у багатоповерхівці в Одесі

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що ймовірною причиною пожежі у 25-поверховому будинку в Одесі ввечері 1 листопада є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроплити.

«1 листопада о 20:52 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вул. Люстдорфська дорога, в житловому комплексі «Альтаїр» сталось загоряння в квартирі на 25 поверсі... Було виявлено загоряння відкритим полум’ям трикімнатної квартири на 25 поверсі 25-ти поверхового житлового будинку. Рятувальники демонтували зачинені вхідні металеві двері на 25 поверх за допомогою бензоріза, після чого приступили до гасіння пожежі. Під час гасіння пожежі працівниками ДСНС в складі ланок газодимозахисної служби врятовано 6 мешканців, які не могли самостійно покинути квартири у зв’язку з щільним задимленням», – розповіли у ДСНС.

За даними рятувальників, внаслідок пожежі вигоріла кухня і коридор, пошкоджені речі в кімнатах. Три сусідні квартири від вогню вдалося убезпечити. Загиблих та постраждалих немає, додали в ДСНС.

Про пожежу у висотці в Одесі стало відомо напередодні ввечері, загасити її вдалося після 22-ї години.