Пожежу на олійному заводі на Одещині загасили 7 листопада о 7:00 – ДСНС

Пожежа поблизу села Нові Біляри Лиманського району Одеської області на території заводу «Дельта Вілмар СНД» була ліквідована о 7:00 7 листопада. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За цими даними, загальна площа загоряння склала 1500 квадратних метрів.

«Жертв та постраждалих немає. До гасіння від ДСНС залучалось 134 рятувальники та 24 одиниці техніки», – ідеться в повідомленні.

Пожежа на території заводу «Дельта Вілмар СНД» виникла 6 листопада о 19:39 у компресорній цеху з переробки маргарину.