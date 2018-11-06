На Одещині горить олійний завод – ДСНС

Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Одещини повідомляє про пожежу у селі Нові Біляри на території заводу ТОВ «Дельта Вілмар», яку рятувальники намагаються ліквідувати ось уже кілька годин.

«О 19:54 на місце виклику прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили, що інтенсивно горить олія в компресорній. Адміністрацією заводу здійснена евакуація персоналу заводу», – мовиться у повідомленні.

Станом на 22:00 гасіння триває.

«Організований штаб пожежогасіння: створено 3 оперативні дільниці та оперативний штаб. До місця пожежі прямують 2 пожежні потяги. З місця пожежі проводиться відправка цистерн з олією. До гасіння пожежі залучено від ГУ ДСНС 22 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 75 осіб особового складу», – зазначають в ДСНС.

За даними управління, даних щодо постраждалих не надходило, загрози поширення вогню немає.