ДТП у Києві: постраждалий помер у лікарні

Один із постраждалих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Солом’янському районі Києва помер у лікарні від отриманих травм, повідомляє столична поліція.

ДТП сталася в ніч проти 4 листопада на вулиці Вадима Гетьмана. Зіткнення трьох автомобілів на деякий час заблокувало дорожній рух.

«Попередньо правоохоронці встановили, що водій «Опеля» не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілями «Смарт» та «Сітроен». Внаслідок аварії 48-річну пасажирку та 47-річного водія «Опеля» доставили до лікарні, де від отриманих травм чоловік помер. Іншим учасникам автопригоди надали медичну допомогу на місці», – повідомляє прес-служба поліції.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, наразі з’ясовують обставини та механізм аварії.

З 1 листопада на 17 основних автомобільних магістралях Києва швидкість обмежена до 50 кілометрів на годину. Обмеження триватиме до весни.

За даними патрульної поліції, з початку 2018 року до початку жовтня в Україні сталося понад 108 тисяч дорожньо-транспортних пригод. В них загинули понад 2200 людей, майже 22 400 дістали поранень.