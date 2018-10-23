ДТП із автокраном у Києві: поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадженні через ДТП за участю автокрана в Печерському районі Києва, повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик у коментарі телеканалу «112 Україна».

«У мережі вже є відео – його буде залучено до матеріалів кримінального провадження, ми його відкрили за статтею 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху). На відео видно, що вантажівка навіть не намагалася гальмувати, очевидно, інформація водія про те, що відмовили гальма, може бути правдивою. Вона буде в ході слідства перевірятися», – сказала Блищик.

Вона зазначила, що в результаті ДТП пошкоджені 20 легкових автомобілів і вантажівка.

«Можемо сказати, що вантажівка належить комунальному підприємству. Будемо перевіряти, з якою метою водій опинився в центрі міста з таким габаритним транспортом. У ході слідства будуть встановлюватися суми збитків, будуть підключатися страхові компанії, які повинні будуть відшкодовувати збитки власникам пошкоджених транспортних засобів», – заявила Блищик.

ДТП сталося на бульварі Лесі Українки вранці 23 жовтня.