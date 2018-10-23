Поліція: кількість машин, пошкоджених у ДТП в Києві, зросла

За уточненими даними поліції Києва, внаслідок ДТП за участю автокрана в центрі столиці України пошкоджені 20 легкових автомобілів і вантажівка. Раніше повідомляли про 18 пошкоджених легковиків.

У ДТП постраждали три людини, двом із них медичну допомогу надали без госпіталізації.

ДТП сталося на бульварі Лесі Українки вранці 23 жовтня.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: 10 фото з місця масштабного ДТП в центрі Києва, де постраждало 19 автівок

«Правоохоронці спілкуються з водієм автокрана, який протаранив машини. Чоловік розповів, що у вантажівки відмовили гальма. Ця інформація буде перевірена в ході слідства», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські проводять огляд події, опитують свідків і встановлюють обставини ДТП. Про точну її причину наразі не повідомляють.