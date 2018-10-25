Справа за фактом ДТП, в якій загинув волонтер Краснопольський, закрита – поліція

У Дніпрі поліція закрила кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій загинув відомий волонтер і дизайнер одягу Леонід Краснопольський. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили у четвер в слідчому управлінні обласної поліції у відповідь на інформаційний запит.

За інформацією слідчого управління, справу було закрито «на підставі пункту 2 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України (відсутній склад кримінального правопорушення)». Рішення погоджено з процесуальним керівником прокуратури Дніпропетровської області, повідомили в поліції.

Раніше дружина волонтера заявила, що оскаржуватиме це рішення.

У лютому 2018 року в Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження через ДТП, у якому загинув відомий волонтер Леонід Краснопольський, за частиною 2 статті 286 Кримінального Кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).

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За інформацією з поліції, другий водій – учасник ДТП правоохоронцям відомий, з місця трагедії від не зникав. ДТП за участі Леоніда Краснопольського сталась 4 лютого, коли на житловому масиві «Перемога» зіштовхнулось дві машини – KIA та Toyota Prado. Волонтер помер до приїзду медиків.

Леонід Краснопольський до початку бойових дій на Донбасі жив у Донецьку, був відомий як дизайнер одягу, випустив колекцію одягу своєї торговельної марки Menstown. З початком антитерористичної операції разом з дружиною розпочав допомагати українській армії на блокпостах. Після доносу чотири дні пробув в ув’язненні угруповання «ДНР» і був змушений виїхати до Дніпра.

У Дніпрі він продовжив волонтерську діяльність, шив бронежилети та рюкзаки для українських бійців, а також був відомий як засновник компанії hunta – бренду аксесуарів та футболок з українською символікою.