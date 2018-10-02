Поліція закрила провадження за фактом ДТП, в якій загинув волонтер Краснопольський – дружина

У Дніпрі поліція закрила кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій загинув відомий волонтер і дизайнер Леонід Краснопольський. Про це у вівторок повідомила вдова загиблого Ольга Краснопольська.

Як уточнила Радіо Свобода Ольга Краснопольська, слідчий обласного управління поліції, який вів розслідування, ухвалив постанову про закриття слідства, де йдеться про відсутність провини другого водія ДТП.

«Ми будемо оскаржувати цю постанову в судовому порядку», – сказала Ольга Краснопольська.

Радіо Свобода готує інформаційний запит до поліції щодо закриття справи.

У лютому 2018 року в Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження через ДТП, у якому загинув відомий волонтер Леонід Краснопольський, за частиною 2 статті 286 Кримінального Кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).

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За інформацією з поліції, другий учасник ДТП правоохоронцям відомий, з місця трагедії від не зникав.

ДТП за участі Леоніда Краснопольського сталась 4 лютого, коли на житловому масиві «Перемога» зіштовхнулось дві машини – «KIA» та «Toyota Prado». Волонтер помер до приїзду медиків.

Леонід Краснопольський до початку бойових дій на Донбасі жив у Донецьку, був відомий як дизайнер одягу, випустив колекцію одягу своєї торгівельної марки Menstown. З початком антитерористичної операції разом з дружиною розпочав допомагати українській армії на блокпостах. Після доносу чотири дні пробув в ув’язненні угруповання «ДНР» і був змушений виїхати до Дніпра.

Тут продовжив волонтерську діяльність, шив бронежилети та рюкзаки для українських бійців, а також був відомий як засновник компанії hunta – бренду аксесуарів та футболок з українською символікою.