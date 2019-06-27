Пожежа на межі з Києвом: КМДА попереджає про ймовірність забруднення повітря

У Києво-Святошинському районі Київської області увечері 26 червня зайнялися склади секонд-хенду, продукти горіння можуть потрапити до Святошинського району, попереджає Київська міська державна адміністрація.

«Наразі вітер західний, при таких погодних умовах є загроза потрапляння продуктів горіння у Святошинський район міста Києва. Аварійно-рятувальні служби та екологи роблять системно заміри повітря, наразі перевищень немає», – йдеться в повідомленні.

Тим не менш, у КМДА радять мешканцям району в разі задимленості обмежити перебування на відкритому повітр, тримати вікна зачиненими або завішувати їх вологою тканиною, уникати дощу і підвищити вживання рідини.

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«Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря», – нагадують у КМДА.

За даними волонтерського проекту «Індекс якості повітря у Києві», індекс забрудненості повітря у Святошинському районі столиці становить 61 і класифікується як такий, що «становить небезпеку для людей з респіраторними захворюваннями».

У Державній службі з надзвичайних ситуацій Київської області уточнюють, що пожежа виникла о 19:30 26 червня в селі Петропавлівська Борщагівка на території складу секонд-хенду на площі 2,5 квадратних кілометри. Ніхто не постраждав, загрози перекидання на сусідні будівлі, за даними рятувальників, немає.