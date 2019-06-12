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12 Червень 2019, Київ 09:05
Новини | Події

Число загиблих унаслідок пожежі в Одесі зросло до семи

Будівля Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я після пожежі

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Число загиблих унаслідок пожежі, яка сталася пізно ввечері 10 червня в одеській психіатричній лікарні, зросло до семи. Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 11 червня в лікарні померла одна людина з числа п’яти госпіталізованих.

/**/ /**/ /**/ За словами Олега Жученка, рятувальники під час пожежі повели себе героїчно. Разом із тим прокуратура планує перевірити і дії інспекції ДСНС
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Увечері 10 червня в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я сталася пожежа. В будівлі перебували троє медичних працівників і 54 пацієнти, деякі з них не могли самостійно пересуватися. Внаслідок пожежі загинули шестеро пацієнтів і медична сестра.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством правил пожежної безпеки).

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