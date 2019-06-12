Число загиблих унаслідок пожежі в Одесі зросло до семи

Число загиблих унаслідок пожежі, яка сталася пізно ввечері 10 червня в одеській психіатричній лікарні, зросло до семи. Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 11 червня в лікарні померла одна людина з числа п’яти госпіталізованих.

Увечері 10 червня в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я сталася пожежа. В будівлі перебували троє медичних працівників і 54 пацієнти, деякі з них не могли самостійно пересуватися. Внаслідок пожежі загинули шестеро пацієнтів і медична сестра.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством правил пожежної безпеки).