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Пожежа на складі у Санкт-Петербурзі на 12 000 кв м площі. Попередньо – без жертв

За даними російського МНС, ускладнювало гасіння те, що найближчі до складу джерела води – за кілометр-півтора

Пожежу на складі з будівельними матеріалами у російському Санкт-Петербурзі, яка виникла напередодні ввечері і яка наразі локалізована, охопила загалом 12 тисяч квадратних метрів площі. Про це повідомляють у середу російські ЗМІ.

За повідомленнями, покрівля впала на площі 9 тисяч квадратних метрів. За даними російського МНС, ускладнювало гасіння те, що найближчі до складу джерела води – за кілометр-півтора.

За попередніми даними, жертв і потерпілих немає.

Прокуратура почала перевірку, про причини пожежі невідомо.

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