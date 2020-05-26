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26 травня 2020, Київ 16:42
Новини | Події

Прокуратура відкрила провадження через пожежу в Олександрівській лікарні

В одному з корпусів лікарні сталася пожежа

Через пожежу в одному з корпусів Олександрівської лікарні у Києві прокуратура відкрила провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна).

«На теперішній час під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 працівниками Печерського управління поліції проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вказаного правопорушення. Досудове розслідування триває», – мовиться у повідомленні столичної прокуратури.

Напередодні, 25 травня, у підсобному приміщенні Олександрівської клінічної лікарні Києва сталася пожежа, внаслідок якої ніхто не постраждав.

Олександрівська лікарня – одна з понад 240 медзакладів в Україні, де приймають хворих на COVID-19. За словами персоналу лікарні, у корпусі, де сталася пожежа, хворих на коронавірусну інфекцію не було.

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