Поліція відкрила провадження через пожежу в ТЦ «Барабашово» в Харкові

Поліція Харківської області повідомляє, що відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі, що сталася минулої ночі на території ТЦ «Барабашово» в Харкові.

«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, площа, охоплена вогнем, склала близько 3000 квадратних метрів. Повністю знищені більше ніж 20 крамниць. Постраждалих немає. Суму збитків ще встановлюють.

В управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області повідомили, що пожежу остаточно загасили о 12:50 28 листопада. Причина пожежі – наразі невідома.

«Барабашово» вважається одним із найбільших промислово-речових ринків України, його площа понад 75 гектарів.