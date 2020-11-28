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28 листопада 2020, Київ 16:19
Новини | Події

Поліція відкрила провадження через пожежу в ТЦ «Барабашово» в Харкові

Пожежа спалахнула в ніч на 28 листопада, її остаточно загасили о 12:50, повідомили у ДСНС

Поліція Харківської області повідомляє, що відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі, що сталася минулої ночі на території ТЦ «Барабашово» в Харкові.

«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, площа, охоплена вогнем, склала близько 3000 квадратних метрів. Повністю знищені більше ніж 20 крамниць. Постраждалих немає. Суму збитків ще встановлюють.

В управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області повідомили, що пожежу остаточно загасили о 12:50 28 листопада. Причина пожежі – наразі невідома.

«Барабашово» вважається одним із найбільших промислово-речових ринків України, його площа понад 75 гектарів.

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